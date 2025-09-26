به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید بنی‌تمیم، مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان، در این مراسم با تبریک هفته دفاع مقدس، اظهارکرد: امروز شاهدیم که این سالن با رفع مشکلات کف‌پوش، سیستم روشنایی، سرویس‌های بهداشتی و تجهیزات ضربه گیر، با صرف هزینه‌ای بالغ بر ۵ تا ۸ میلیارد تومان، در اختیار جامعه بزرگ تکواندو قرار گرفته است.

او با تاکید بر اهمیت ورزش همگانی در کنار ورزش قهرمانی، گفت: این خانه تکواندو پایگاهی برای پرورش، کشف و معرفی استعداد‌های تکواندو به تیم‌های ملی است.

مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به موفقیت‌های اخیر تیم‌های علمی و ورزشی ایران در میادین بین‌المللی، از جمله رتبه نخست تیم نجوم نوجوانان و جوانان ایران و کسب عنوان قهرمانی جهان در کشتی آزاد و فرنگی پس از سال‌ها، اظهار کرد: این دستاورد‌ها نشانه‌ای از فرهنگ غنی ایرانی-اسلامی و توانمندی جوانان این مرز و بوم دانست.

او با اشاره به نقش پررنگ خوزستانی‌ها در قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در جهانی زاگرب، گفت: ورزشکاران خوزستانی ۱۲۰ امتیاز از ۱۸۰ امتیاز تیمی را کسب کردند؛ این جوانان غیرتمند خوزستانی، با شکست دادن تیم‌های مدعی مانند آمریکا، قدرت و اراده ایرانی را به نمایش گذاشتند.

نماینده اهواز در مجلس همچنین افتتاح خانه تکواندو را گامی مهم در جهت توجه به ورزش همگانی و توسعه زیرساخت‌ها عنوان کرد و ادامه داد: این سالن سال‌ها رها شده بود که خوشبختانه با پیگیری‌ها و اختصاص اعتبارات لازم از سوی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، شرکت نفت و گاز کارون و اداره کل ورزش و جوانان و با صرف بیش از ۱۲ میلیارد تومان اعتبار، نوسازی و به یک مجموعه استاندارد با قابلیت برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی تبدیل شده است.