به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام رسول رشیدی با اشاره به استقبال چشمگیر خانواده‌ها از این مدارس، حضور پرروند این مراکز آموزشی را نمادی از عزم جدی برای ارتقای کیفیت آموزش‌های دینی و تربیت نسل نوجوان انقلابی دانست.

مدیر بنیاد ملی نوجوان خوزستان از وجود ۴۷ مدرسه صدرا در سراسر استان خبر داد و اظهار کرد: این مدارس به صورت جداگانه و تخصصی برای دانش‌آموزان دختر و پسر در حال فعالیت هستند. این شبکه گسترده آموزشی، بستری مناسب برای تربیت همه‌جانبه نوجوانان در محیطی پویا و بر اساس ارزش‌های اسلامی فراهم کرده است.

حجت‌الاسلام رشیدی با بیان اینکه این مدارس از محبوبیت زیادی در میان خانواده‌های خوزستانی برخوردار شده‌اند، گفت: ۲۵ هزار داوطلب برای ثبت‌نام داوطلب بودند که ۶۳۰۰ دانش‌آموز موفق به جذب در این مدارس شده‌اند. این رقم نشان‌دهنده اعتماد عمیق مردم به فلسفه تربیتی و آموزشی مدارس صدرا است.

وی در ادامه به حضور پرتوان ۹۰۰ نفر از کادر مجرب و متعهد آموزشی و پرورشی در این مدارس اشاره کرد و افزود: این کادر در ۱۸ شهرستان استان مشغول به خدمت‌رسانی هستند که نقش محوری در اجرای برنامه‌های تربیتی و آموزشی این مراکز ایفا می‌کنند.

مدیر بنیاد ملی نوجوان خوزستان به تأثیرگذاری گسترده مجموعه صدرا اشاره کرد و ادامه داد: مخاطبان مستقیم و غیرمستقیم شامل دانش‌آموزان، کادر و خانواده‌های آنان حدود ۲۰ هزار نفر هستند که این آمار گویای نقش بی‌بدیل مدارس صدرا در ترویج فرهنگ اسلامی و انقلابی در میان اقشار مختلف جامعه استان خوزستان است.