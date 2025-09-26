پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل روساتم اعلام کرد که این شرکت دولتی روسیه در حال توسعه همکاریها با ایران در حوزه انرژی هستهای است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، الکسی لیخاچف در نشست عمومی مجمع جهانی اتم در مسکو افزود: روساتم به ساخت واحدهای دوم و سوم نیروگاه هستهای بوشهر ادامه میدهد و در حال توسعه همکاری با ایران در زمینه فناوریهای صلحآمیز هستهای است.
پیش از این، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و مدیرعامل شرکت روساتم روز چهارشنبه دوم مهر ۱۴۰۴ تفاهمنامهای درباره ساخت نیروگاههای هستهای مقیاس کوچک توسط روسیه در ایران امضا کردند. این سند گامهای مشخصی را با هدف اجرای این پروژه استراتژیک در ایران مشخص میکند.
باشگاه هستهای بریکس آیندهای درخشان دارد
مدیرعامل شرکت روس اتم در بخش دیگری از سخنان خود، گروه بریکس را قلب نظام جهان چندقطبی نوظهور خواند و گفت: باشگاه هستهای بریکس که از سال ۲۰۲۴ میلادی شکل گرفته است، آیندهای درخشان دارد.
وی یادآور شد: رؤسای شرکتها و سازمانهای بزرگ صنعت هستهای از کشورهای عضو گروه بریکس و بریکسپلاس شامل روسیه، ایران، برزیل، چین، اتیوپی، آفریقای جنوبی و بولیوی پارسال نخستین جلسه خود را در این چارچوب برگزار کردند.
وی اظهار داشت: هدف اصلی این سازوکار همکاری، توسعه و اجرای بهترین شیوهها و رویکردهای پیشرفته در کاربردهای صلحآمیز بخشهای انرژی و غیرانرژی فناوریهای هستهای در بازارهای بریکس و بریکس پلاس و همچنین توسعه سازوکارهای تشویقی و مدلهای اجرای پروژه در صنعت هستهای کشورهای عضو است.
لیخاچف گفت: این انجمن جدید شامل نمایندگان کشورها نخواهد بود، بلکه از شرکتها، بنگاهها و سازمانها شکل گرفته است.