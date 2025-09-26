پخش زنده
مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید سهند از آماده بودن ۱۰۰۰ واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در این شهر خبر داد و گفت: به دلیل عدم تکمیل تاسیسات زیربنایی امکان تحویل این واحدها به متقاضیان فراهم نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،فرهاد سعیدی گفت: ۱۰۰۰ واحد مسکونی در شهر جدید سهند که ساخت آنها به اتمام رسیده به دلیل نبود شبکههای آب، برق، گاز و فاضلاب قابلیت بهرهبرداری ندارند.
وی با اشاره به پروژه کلان احداث ۲۶ هزار و ۹۵۳ واحد مسکونی در شهر جدید سهند در چارچوب نهضت ملی مسکن بر لزوم همکاری فوری و جدی تمام دستگاههای خدماترسان برای تامین و تکمیل تاسیسات زیربنایی تاکید کرد و گفت:تاخیر در تحویل این واحدها به معضلی برای متقاضیان تبدیل شده و همکاری بیندستگاهی را میطلبد.
سعیدی با بیان اینکه تکمیل پروژههای مسکن ملی در گرو اجرای به موقع پروژههای زیرساختی است از سازمانهای مربوطه خواست تا برای رفع این مشکل و اسکان به موقع مردم تمهیدات لازم را بیندیشند.