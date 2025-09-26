به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ، حق پرست کارشناس اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه ،گفت : هوای استان طی امروز صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و رشد ابر پیش بینی می شود. این شرایط در بعدازظهر و عصر فردا (جمعه) در پاره ای نقاط از نواحی کوهستانی شمال استان ممکن است با رگبار خفیف و موقت باران نیز همراه گردد. به دنبال این وضعیت، در اوایل هفته آینده، احتمال غبار رقیق در نواحی مرزی، مهمترین پدیده‌ جوی مورد انتظار خواهد بود. متوسط دمای هوا که امروز در غالب نقاط به طور نسبی افزایش می یابد؛ در روزهای شنبه و یکشنبه به طور مختصری کاهش خواهد شد