به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اکبر حیدری در برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری شبکه خوزستان با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه داد:در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا و ناتو به میهن اسلامی تجاوز کرد، اما اتحاد ملت ایران بود که موجب شکست متجاوزان شد.

وی تاکید کرد: سران آمریکا و کشور‌های غربی هنوز ملت ایران را نشناخته‌اند و بزرگی و عظمت این مردم قهرمان را درک نمی‌کنند. در آمریکا اگر پژوهشگر و یا خبرنگاری براساس میل و اراده رهبران این کشگر سخن نگویند با او برخورد می‌شود و او را اخراج می‌کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در بخش دیگری از سخنان خود یکی از موضوعات مهم و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب را بحث علم بیان کرد و گفت: مقام معظم رهبری توجه ویژه‌ای به علم و دانش دارند و امروز شاهدیم ایران اسلامی در زمینه‌های علمی به پیشرفت‌های بزرگی دست یافته است.

حیدری خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مخالفت‌های غرب با کشورمان این است که ایران به عنوان کشوری مستقل و بدون وابستگی به غرب این دستاورد‌های بزرگ را بدست آورده است و می‌خواهند به هر طریق و روش مانع پیشرفت ما شوند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا به دنبال اعمال سیاست‌های استکباری از طریق مذاکره است، بیان کرد:غربی‌ها در برجام می‌خواستند برجام‌های ۲ و ۳ را اجرایی کنند و شاهد بودیم ایران به تعهدات در چارچوب برجام خود عمل کرد و این غربی‌ها بودند که به مسئولیت و تعهدات خود توجه‌ای نکردند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه براساس معاهدات بین المللی غنی سازی حق مسلم کشورمان است و هیچ کس نمی‌تواند این حق را سلب کند، گفت:انرژی هسته‌ای دارای کاربرد‌های مهمی در بخش‌های مختلف دارد از جمله تولید رادیو دارو، پرتوزدایی محصولات کشاورزی در جهت مقابله با آفت‌ها و تولید انرژی.

حیدری ادامه داد:یکی از نمونه‌های کاربرد انرژی هسته‌ای، تولید ۷۰ نوع رادیو دارو است که در درمان بیماران اثرگذار است و به ۱۵ کشور دنیا صادر می‌شود.