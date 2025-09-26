رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی گفت: سه هزار و ۴۵۰ میلیارد ریال اعتبار از محل طرح‌های مصوب سفر رهبر معظم انقلاب به استان ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مرتضی بهزاد فر گفت: این اعتبار در آستانه سالروز سفر معظم له به استان، ابلاغ شده و قرار است در ۴۰ طرح استانی و یک طرح ملی هزینه شود.

وی افزود: این اعتبار برای طرح‌های مختلف از جمله طرح‌های محور بجنورد جنگل گلستان، آموزشی، سالن‌های ورزشی و راه‌های روستایی اختصاص داده شده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی خاطرنشان کرد: ۸۰۰ میلیارد ریال از این منابع برای طرح راهسازی در محور بزرگراهی بجنورد- جنگل گلستان هزینه شود.

وی افزود: سهم دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی برای کمک به تجهیز مرکز تشخیص سرطان در بیمارستان امام علی (ع) بجنورد از این منابع اعتباری ۴۵۰ میلیارد ریال، دانشگاه کوثر ۲۰۰ میلیارد ریال و بنیاد شهید ۷۰ میلیارد ریال است.

بهزادفر افزود: همچنین برای کمک به اجرای طرح‌های آموزشی استان که شامل ساخت نمازخانه، کتابخانه و مدارس است یکهزار و ۱۱۵۰ میلیون ریال اختصاص یافته است.

وی اظهار کرد: ۲۳۰ میلیارد ریال از این منابع اعتباری سفر رهبری نیز سهم اجرای طرح‌های ورزشی در مناطق روستایی استان است و ۳۰۰ میلیارد ریال نیز به اجرای راه‌های روستایی استان اختصاص دارد.