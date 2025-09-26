رئیس سازمان هیئت‌ها و تشکل‌های دینی با اشاره به نقش تاریخی و فرهنگی استان همدان، بر اهمیت گسترش فعالیت‌های خیرخواهانه، تربیتی و اجتماعی هیئت‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت‌الاسلام مجید باباخانی سنگری در نشست هیئت‌های مذهبی استان همدان، همدان را استانی کم‌نظیر از نظر ظرفیت‌های مردمی، علمی و فرهنگی معرفی کرد و افزود: تاریخ این استان مملو از شخصیت‌های اثرگذار، از جمله بانوان و علمای بزرگ است که در عرصه‌های اجتماعی و دفاع مقدس نقش‌آفرینی کرده‌اند.

او با بیان اهمیت هدایت نسل نوجوان و جوان، تأکید کرد: هیئت‌ها نه تنها می‌توانند در توسعه معنوی جامعه مؤثر باشند، بلکه در کاهش آسیب‌های اجتماعی، مقابله با اعتیاد و تقویت همبستگی مردم نقش کلیدی دارند.

باباخانی بر ضرورت تربیت نیروی انسانی آشنا با ارزش‌های دینی و فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها برای ترویج فرهنگ حسینی تأکید کرد.

رئیس سازمان هیئت‌ها و تشکل‌های دینی تصریح کرد: فعالیت‌های مردمی و خیریه هیئت‌ها، از جمله کمک به خانواده‌های نیازمند و برنامه‌ریزی برای نوجوانان و جوانان، نمونه‌ای بارز از توانمندی همدان در عرصه خیر و خدمت به جامعه است که می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

باباخانی گفت: گسترش این فعالیت‌ها به شکل سازمان‌یافته و مستندسازی اقدامات فرهنگی و اجتماعی، موجب افزایش اثرگذاری هیئت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی خواهد شد.

این مسئول در ادامه از تلاش‌های اعضای هیئت‌ها و فعالان مردمی قدردانی و بر استمرار فعالیت‌های خیرخواهانه و تربیتی تأکید کرد.

در این نشست که با حضور جمعی از مسئولان هیئت‌ها، خیرین و فعالان فرهنگی و اجتماعی استان برگزار شد، زمینه‌های توسعه مشارکت مردمی و هماهنگی بین هیئت‌ها و نهاد‌های آموزشی و رسانه‌ای مورد بررسی قرار گرفت.