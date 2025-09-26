به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ مدیرکل آموزش و پرورش استان در اولین جلسه کارگروه شیر مدارس با اشاره به پیگیری‌های وزارت آموزش و پرورش در خصوص شیر رایگان مدارس گفت: با پیگیری وزیر محترم و مساعدت معاون اول رئیس جمهور، توزیع شیر رایگان برای دانش‌آموزان مقطع ابتدایی از مهرماه سال جاری اجرایی خواهد شد.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۱۰ هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی استان تحت پوشش این طرح قرار گیرند و شیر رایگان دو روز در هفته در مدارس بین آنان توزیع شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی همچنین بر لزوم پیگیری و هماهنگی با دستگاه‌های زیربط و صنایع لبنی برای تأمین و توزیع به‌موقع شیر استریلیزه تاکید کرد.