سرپرست تیم سفیران فرهنگی فوتبال همدان از برگزاری مسابقات چهارجانبه گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یادبود سپهبد شهید علی شادمانی به میزبانی باشگاه شهرداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، فرشید گل محمدی گفت: با هماهنگی انجام شده از سوی مسئولان شهرداری قرار است یک دوره مسابقات فوتبال چهارجانبه به مناسبت هفته دفاع مقدس و یادبود سپهبد شهید علی شادمانی برگزار شود.

او افزود: در این مسابقات تیم‌های تیپ زرهی شهید قهرمان، انصارالحسین، شهرداری و سفیران فرهنگی فوتبال همدان حضور خواهند داشت که دومین محک تیم ما خواهد بود.

سرپرست تیم سفیران فرهنگی فوتبال همدان تأکید کرد: این رقابت‌ها به شکل دوره‌ای برگزار خواهد شد که در نهایت تیم نخست که بالاترین امتیاز را کسب کند به عنوان قهرمان معرفی می‌شود.

گل‌محمدی تصریح کرد: تیم سفیران فرهنگی فوتبال همدان به دنبال برگزاری مسابقات مختلف مناسبتی است و بنا داریم در مهر ماه گرامیداشت روز سالمند و هفته ناجا نیزبازی‌های دوستانه‌ای برگزار کنیم.

او افزود: اعضای تشکیل دهنده تیم سفیران فرهنگی از خبرنگاران، هنرمندان، بازیکنان سابق لیگ برتری و مربیان صاحب تجربه فوتبال همدان خواهند بود.