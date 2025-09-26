تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و ذوب آهن اصفهان امروز در نصف جهان به مصاف یکدیگر می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور جام خلیج فارس و از هفته پنجم نماینده استان مرکزی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان قابل ذوب آهن به میدان می‌رود.

در این دیدار که از ساعت ۱۸:۳۰ با سوت میثم حیدری آغاز می‌شود، شاگردان مجتبی حسینی با انگیزه بالا از برتری هفته گذشته مقابل استقلال خوزستان و اندوخته ۳ امتیازی مقابل ذوب آهنی به میدان می‌روند که هم اکنون با ۴ امتیاز در رده دهم و ۲ رده بالاتر از آلومینیوم اراک قرار گرفته است.

دو تیم در حالی مقابل یکدیگر به میدان می‌روند که در دو دیدار رفت و برگشت سال گذشته، آلومینیوم‌سازان با نتایج ۲ صفر و ۴ صفر بر حریف اصفهانی غلبه کرده بودند و در پنج دیدار رودررو نیز سهم اراکی‌ها دو برد بوده و در یک دیدار نیز ذوب آهن پیروز مسابقه شده است.

