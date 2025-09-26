



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز با اشاره به فعالیت موزه دفاع مقدس در این استان گفت: این مرکز باید در شأن جایگاه فرهنگی و حماسی استان باشد و ظرفیت تلفیق سه عنصر دین، حماسه و هنر را به نمایش بگذارد.

آیت‌الله لطف‌الله دژکام در آیین رونمایی از آثار گالری موزه دفاع مقدس و افتتاح فرهنگسرای دفاع مقدس در شیراز با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره فارس گفت: این استان بهترین مکان برای تلفیق دین، حماسه و هنر است.

وی تاکید کرد: موزه و مرکز حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس استان فارس باید شایسته جایگاه این استان با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد.

مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس فارس، در ادامه با بیان اینکه فرهنگسرا دفاع مقدس برای نخستین بار در کشور راه‌اندازی شده است، اظهار کرد: فرهنگسرای دفاع مقدس که با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر شیراز در ضلع شرقی میدان ولیعصر ایجاد شده، اقدامی شاخص در سطح ملی محسوب می‌شود.

سردار سعید کوشکی جهرمی افزود: موزه دفاع مقدس فارس از سال ۱۳۸۰ با مساحت اولیه ۱۶ هزار متر مربع پایه‌گذاری شد و طی پنج سال اخیر، با اختصاص دو قطعه زمین دیگر از سوی شهرداری و شورای شهر، به مساحت آن ۱۰ هزار متر مربع اضافه شده است.

وی درباره روند گالری‌آرایی موزه توضیح داد: ساختمان گالری موزه در سال ۹۶ افتتاح شد و از میان ۹۰۰ سوژه، ۹۵ اثر هنری برای طراحی و اجرا انتخاب شد. روند موزه‌آرایی این گالری از سال ۹۹ آغاز شد و امروز از ۴۵ اثر نقاشی، حجمی و الکترونیک رونمایی می‌کنیم. همچنین ۵۰ اثر دیگر در هفته دفاع مقدس سال آینده به این مجموعه اضافه خواهد شد.

مدیرکل حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس فارس با اشاره به اهمیت این مرکز گفت: موزه قلب تپنده انتقال مفاهیم دفاع مقدس است و در یک سال گذشته، نزدیک به ۳۰ هزار دانشجو و دانش‌آموز از این موزه بازدید کرده‌اند.