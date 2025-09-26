پخش زنده
امروز: -
هفته نخست دور گروهی فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ فوتبال لیگ اروپا به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:
گو اهد ایگلز هلند ۰ - ۱ استه وا بخارست رومانی
لیل فرانسه ۲ - ۱ بران نروژ (گلهای لیل: حمزه اکمان در دقیقه ۵۴ و اولیویه ژیرو ۸۰)
آستون ویلا انگلیس ۱ - ۰ بولونیا ایتالیا (گل جان مک گین در دقیقه ۱۳)
یانگ بویز سوئیس ۱ - ۴ پاناتینایکوس یونان
سالزبورگ اتریش ۰ - ۱ پورتو پرتغال
اوترخت هلند ۰ - ۱ المپیک لیون فرانسه
گلاسگو رنجرز اسکاتلند ۰ - ۱ خنک بلژیک
فرانس واروش مجارستان ۱ - ۱ ویکتوریا پلژن چک
اشتوتگارت آلمان ۲ - ۱ سلتاویگو اسپانیا
- برای اشتوگارت بدرالدین بوعنانی در دقیقه ۵۱ و بلال الخنوس ۶۸ گلزنی کردند و گل تیم سلتاویگو را به ثمر رساند.
- در جدول تیمهای ۳ امتیازی پاناتینایکوس، دینامو زاگرب و میدتیلان دانمارک اول تا سوم هستند.