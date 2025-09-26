پیروزی آستون ویلا، اشتوتگارت و شکست گلاسگو رنجرز مقابل حریفان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج ادامه مسابقات به این شرح است:

گو اهد ایگلز هلند ۰ - ۱ استه وا بخارست رومانی

لیل فرانسه ۲ - ۱ بران نروژ (گل‌های لیل: حمزه اکمان در دقیقه ۵۴ و اولیویه ژیرو ۸۰)

آستون ویلا انگلیس ۱ - ۰ بولونیا ایتالیا (گل جان مک گین در دقیقه ۱۳)

یانگ بویز سوئیس ۱ - ۴ پاناتینایکوس یونان

سالزبورگ اتریش ۰ - ۱ پورتو پرتغال

اوترخت هلند ۰ - ۱ المپیک لیون فرانسه

گلاسگو رنجرز اسکاتلند ۰ - ۱ خنک بلژیک

فرانس واروش مجارستان ۱ - ۱ ویکتوریا پلژن چک

اشتوتگارت آلمان ۲ - ۱ سلتاویگو اسپانیا

- برای اشتوگارت بدرالدین بوعنانی در دقیقه ۵۱ و بلال الخنوس ۶۸ گلزنی کردند و گل تیم سلتاویگو را به ثمر رساند.

- در جدول تیم‌های ۳ امتیازی پاناتینایکوس، دینامو زاگرب و میدتیلان دانمارک اول تا سوم هستند.