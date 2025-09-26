



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست هیات کشتی فارس اعلام کرد: مرحله نهایی پیکار‌های کشتی فرنگی نوجوانان کشور و همچنین المپیاد استعداد‌های برتر به میزبانی شیراز برگزار خواهد شد.

ساسان خوبیاری اظهار کرد: شیراز در مهرماه سال جاری میزبان ۲ رویداد مهم کشتی فرنگی کشور خواهد بود؛ ابتدا مسابقات لیگ نوجوانان کشور از تاریخ ۱۶ تا ۱۸ مهرماه با حضور هشت تیم در ۲ گروه برگزار می‌شود.

وی افزود: در گروه نخست تیم‌های خوزستان، بوشهر، مازندران و کردستان حضور دارند و در گروه دوم تیم‌های فارس، اصفهان، تهران و خراسان رضوی با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

به گفته خوبیاری، مسابقات به صورت دوره‌ای در۲ گروه چهار تیمی برگزار خواهد شد و در پایان مرحله گروهی، تیم‌های اول و دوم هر گروه راهی مرحله نیمه‌نهایی می‌شوند؛ در این مرحله به صورت ضربدری مسابقه خواهند داد و برندگان به فینال و بازندگان به دیدار رده‌بندی خواهند رفت.

سرپرست هیات کشتی فرنگی فارس همچنین از میزبانی المپیاد استعداد‌های برتر در رده نونهالان خبر داد و گفت: این رقابت‌ها از ۲۸ مهرماه تا یکم آبان در سالن شهید دستغیب شیراز برگزار خواهد شد.

خوبیاری توضیح داد: ۳۳ تیم با حدود ۶۰۰ ورزشکار در این مسابقات حضور خواهند داشت .