



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ فرهام عسکری جانشین فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به کشف کالا‌های فاقد مجوز در شیراز اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران کلانتری ۱۹ بوستان با انجام اقدامات پلیسی از دپو کالای قاچاق در یک انبار مطلع و رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی گفت: ماموران انتظامی پس از اشراف کامل اطلاعاتی طی هماهنگی با مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان تعداد ۲۰ هزار و ۱۲۸ عدد انواع ابزارآلات ساختمانی، قطعات یدکی خودرو، مواد خوراکی و لوازم جانبی تلفن همراه فاقد مجوز را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شیراز با اشاره به دستگیری یک متهم در این رابطه، گفت: ارزش محموله کشف شده برابر با نظر کارشناسان ۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است.