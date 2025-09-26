پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به خراسان جنوبی سفر میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان از سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به خراسان جنوبی خبر داد و گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف بررسی مسائل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، افتتاح طرحهای ارتباطی و دیدار با نخبگان و فعالان حوزه فاوا و دانشگاهیان استان به خراسان جنوبی سفر میکند.
بهی گفت: دیدار با نماینده ولی فقیه و حضور در شورای اداری استان از دیگر برنامههای سفر وزیر خواهد بود.
وی گفت: در راستای برنامههای این سفر، روز گذشته با حضور ویدئو کنفرانسی ۴ نفر از معاونین و نمایندگان تام الاختیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرمانداران استان، در نشستهای جداگانهای، وضعیت ارتباطی شهرستانهای مختلف احصا و مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان با اشاره به اینکه تعدادی از معاونین وزارتخانه و مدیران شرکتهای ارتباطی نیز در این سفر وزیر را همراهی میکنند افزود: برنامههای سفر وزیر ارتباطات در خراسان جنوبی از صبح شنبه ۵ مهرماه آغاز میشود.