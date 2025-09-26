رئیس اداره حفاظت محیط زیست دهلران گفت: مأموران یگان حفاظت حین گشت‌زنی در مناطق فرخ‌آباد و برتش این شهرستان، سه متخلف شکار غیرمجاز را دستگیر کردند.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «سید محمدرضا آبسالان» رئیس اداره حفاظت محیط زیست دهلران اظهار داشت: سه متخلف شکار غیرمجاز پرندگان وحشی در مناطق «فرخ‌آباد» و «برتش» این شهرستان توسط مأموران یگان حفاظت محیط زیست دستگیر شدند.

وی افزود: در این عملیات از متخلفان لاشه ۱۰ قطعه پرنده شامل دراج، تیهو و باقرقره به همراه دو قبضه سلاح تک‌لول و دولول کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دهلران ادامه داد: متخلفان پس از پرداخت ضرر و زیان وارده به محیط زیست، برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.