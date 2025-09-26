پخش زنده
قطار ۵ ستاره اهواز-خرمشهر به مشهد با حضور استاندار خوزستان برقرار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ استاندار خوزستان با تاکید بر لزوم دوخطه شدن مسیر قطار ها گفت:اولین درخواست ما دوخطه شدن مسیر خرمشهر تا تهران است که باید برای آن تلاش کنیم، اگرچه هزینههای احداث خطوط آهن نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است.
سید محمدرضا موالیزاده با بیان اینکه اقدامات خوبی در حوزه راهآهن کشور صورت گرفته، تأکید کرد: دومین ضرورت، استفاده از قطارهایی با سرعت مطمئن و بالا و دارای رفاه کامل است تا امکان جابهجایی سریع و باکیفیت برای مسافران فراهم شود.
مدیرکل راه آهن جنوب گفت: پیش از این، قطارهای شرکت فدک تنها در مسیرهای اهواز-تهران و خرمشهر-تهران به مسافران خدمترسانی میکردند، اما با پیگیریهای صورت گرفته از سوی راهآهن جنوب و مساعدت و موافقت مسوولین ارشد راهآهن جمهوری اسلامی ایران، امکان برقراری و اختصاص یک رام قطار فدک در این مسیر زیارتی فراهم شد.
از این پس مسافران از خرمشهر و اهواز می توانند برای سفر به مشهد بلیط قطار ۵ ستاره را از سایت ها و دفاتر معتبر خریداری کنند.