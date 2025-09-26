پخش زنده
هفته ۵ فوتبال بوندسلیگای آلمان امشب آغاز خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
جمعه ۴ مهر:
بایرن مونیخ - وردربرمن
شنبه ۵ مهر:
هایدن هایم - آگزبورگ
ماینتس - بوروسیا دورتموند
وولفسبورگ - ار بی لایپزیش
بوروسیا مونشن گلادباخ - آینتراخت فرانکفورت
سن پائولی - بایرلورکوزن
* یک شنبه ۶ مهر:
فرایبورگ - هوفنهایم
اف ث کلن - اشتوتگارت
اونیون برلین - هامبورگ
- در جدول بایرن مونیخ با ۱۲ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای بوروسیا دورتموند با ۱۰ و ار بی لایپزیش با ۹ امتیاز دوم و سوم هستند.