

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:

جمعه ۴ مهر:

بایرن مونیخ - وردربرمن

شنبه ۵ مهر:

هایدن هایم - آگزبورگ

ماینتس - بوروسیا دورتموند

وولفسبورگ - ار بی لایپزیش

بوروسیا مونشن گلادباخ - آینتراخت فرانکفورت

سن پائولی - بایرلورکوزن

* یک شنبه ۶ مهر:

فرایبورگ - هوفنهایم

اف ث کلن - اشتوتگارت

اونیون برلین - هامبورگ

- در جدول بایرن مونیخ با ۱۲ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های بوروسیا دورتموند با ۱۰ و ار بی لایپزیش با ۹ امتیاز دوم و سوم هستند.