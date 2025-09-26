به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ استارمر، رهبر حزب حاکم انگلیس و نخست وزیر این کشور که بر اساس نتایج همه نظرسنجی‌ها با کاهش شدید محبوبیت مواجه شده است، شماری از نمایندگان این حزب درمجلس را نگران از دست دادن قدرت کرده و به فکر تغییر رهبری این حزب انداخته است.

نخست وزیر انگلیس که در حدود یک ماه اخیر هرهفته یکی از مقامات ارشد دولتی و حزبی خود از جمله معاونش را به علت فسادمالی و برخی را به علت فساد اخلاقی از دست داده است زیر فشار شدید افکار عمومی قرار دارد.

این شرایط در کنار خلف وعده‌های انتخاباتی برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و نیز بی توجهی به خواست اکثریت مردم در قطع حمایت از اسراییل در نسل کشی فلسطینیان، رویگردانی از او را در اوایل دومین سال به دست گرفتن قدرت در این کشور، به طور چشمگیری افزایش داده است.

سیاست‌های حزب حاکم و خلف وعده‌های انتخاباتی آن همچنین فشار مردم حوزه‌های انتخابیه بر نمایندگان این حزب را در مجلس به طور فزاینده‌ای تقویت کرده است تا جایی که برخی از آنان را بر سر دوراهی تامین خواست مردم و دستور حزبی قرار داده است. برخی نمایندگان حزب حاکم کارگر نیز به علت سرپیچی از دستور حزبی تعلیق شده‌اند که واکنش‌های گسترده‌ای را در فضای سیاسی و رسانه‌ای انگلیس ایجاد کرده است.

اکنون زمزمه‌های جانشینی «اندی برنهام» سیاست مدار کهنه کار حزب حاکم کارگر و شهردار منچستر، سومین شهر بزرگ انگلیس در فضای رسانه‌ای انگلیس مطرح شده است و دراین باره نیز رسانه‌ها در انگلیس به سراغ او نیز رفته‌اند و اندی برنهام نیز صراحتا تایید کرده است که نمایندگان پیشنهاد جایگزینی او با استارمر رهبر حزب کارگر و نخست وزیر را مطرح کرده‌اند.

برنهام همچنین تمایلش برای تحقق خواست پیشنهاد دهندگان را رد نکرده بلکه با بیان رویکردهایش از جمله افزایش مالیات ثروتمندان و کاهش مالیات قشر‌های کم در آمد در صورت به دست گرفتن قدرت، چشم انداز روشن و متفاوت نسبت به رویه نخست وزیر و رهبر این حزب را نزد حامیان حزب ترسیم کرده و به این ترتیب تلویحا تمایل خود را برای به دست گرفتن سکان حزب کارگر نشان داده است. حزبی که اغلب، طبقه کارگر و قشر با درآمد کم و متوسط جامعه عضو یا هوادار آن هستند.

برنهام نماینده مجلس نیز به نوشته رسانه‌های انگلیس قانون حزب حاکم کارگر حکم می‌کند که رهبر حزب باید نماینده مجلس باشد، بنابراین وقتی این حزب دولت را در اختیار دارد، این بدان معناست که نخست‌وزیر نیز باید نماینده مجلس باشد و این مسیر او برای رسیدن به رهبری حزب و نخست وزیری انگلیس پیچیده کرده است که استعفای یک نماینده به منظور جایگزینی برنهام و برگزاری انتخابات میان دوره‌ای از جمله آنهاست.

این در حالی است که دو نماینده حزب کارگر در شهر منچستر، اندرو گوین و گراهام استرینگر، از قبل کناره‌گیری به منظور باز کردن راه برای برنهام را رد کرده‌اند.

در کنار این چالش، بر اساس ضوابط، برنهام باید حمایت هشتاد نماینده حزب کارگردر مجلس را نیز برای به چالش کشیدن استارمر جلب کند که البته در آن مرحله احتمالاً نامزد‌های دیگری هم وارد رقابت خواهند شد.

بی شک اضافه شدن این موضوع بر شرایط جاری و نارضایتی‌های عمومی و حزبی، سایه سنگینش را بر نشست سالانه حزب کارگر که قرار است بزودی برگزار شود، خواهد انداخت که صاحب نظران آن را شرایطی جنجالی می‌دانند که به سود استارمر و حزب کارگر نخواهد بود و بیش از پیش شکاف درون حزب حاکم کارگر انگلیس را بر ملا می‌کند.