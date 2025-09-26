پخش زنده
هفته ششم فوتبال لیگ برتر انگلیس شنبه آغاز میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:
شنبه ۵ مهر:
برنتفورد - منچستریونایتد
کریستال پالاس - لیورپول
چلسی - برایتون
لیدزیونایتد - بورنموث
منچسترسیتی - برنلی
ناتینگام فارست - ساندرلند
تاتنهام - وولورهمپتون
یک شنبه ۶ مهر:
آستون ویلا - فولام
نیوکاسل یونایتد - آرسنال
اورتون - وستهام یونایتد
در جدول تیم لیورپول با ۱۵ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیمهای آرسنال، تاتنهام و بورنموث با ۱۰ امتیاز دوم تا چهارم هستند.