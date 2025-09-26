

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، برنامه مسابقات به این شرح است:

شنبه ۵ مهر:

برنتفورد - منچستریونایتد

کریستال پالاس - لیورپول

چلسی - برایتون

لیدزیونایتد - بورنموث

منچسترسیتی - برنلی

ناتینگام فارست - ساندرلند

تاتنهام - وولورهمپتون

یک شنبه ۶ مهر:

آستون ویلا - فولام

نیوکاسل یونایتد - آرسنال

اورتون - وستهام یونایتد

در جدول تیم لیورپول با ۱۵ امتیاز در صدر تثبیت شد و تیم‌های آرسنال، تاتنهام و بورنموث با ۱۰ امتیاز دوم تا چهارم هستند.