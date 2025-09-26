به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بیاتی، رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا گفت: در قوانین انتخابات این شورا‌ها تغیراتی اعمال شده که لازم است داوطلبان قبل از هر گونه اقدامی در جریان این تغیرات قرار بگیرند.

۲۱ دی ماه شروع ثبت نام نامزد‌های انتخابات شهر و روستاست و متقاضیان ثبت نام در این انتخابات باید از ۲۱ مهرماه تا ۲۷ مهرماه از سمت خود استعفاء دهند تا امکان ثبت نام داشته باشند.

حذف آموزش و پرورش از هیئت‌های اجرایی، انجام تمامی فرآیند‌ها از ثبت نام تا انتها به صورت الکترونیکی و ثبت رأی با شماره ملی و یکی از کارت‌های معتبر از جمله تغییرات این دوره از انتخابات شهر و روستا است.

نامزد‌های شورای اسلامی شهر‌ها از ۲۱ تا ۲۷ دی ماه و نامزد‌های شورا‌های اسلامی روستا از ۲۴ بهمن ماه می‌توانند ثبت نام انجام دهند.