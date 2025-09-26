پخش زنده
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: با سرعت خط آهن را از چابهار به سمت زاهدان در حال اجرا داریم که سال آینده با سرعت بیشتری به سمت خراسان رضوی تکمیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،سید حمید پورمحمدی، در پنجمین جلسه شورای برنامهریزی و توسعه خراسان رضوی گفت: همچنین کریدور جادهای از سواحل دریای عمان به سمت استان و دو کریدور مهم ریلی و جادهای از سرخس تا مرز ترکیه نیز در دست ساخت است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: شورای اقتصاد، قطار سریعالسیر مشهد–تهران را تصویب کرده است. بخشی از کریدور جادهای به انجام رسیده و بخشهای باقیمانده نیز در دستور تکمیل قرار دارند.
پورمحمدی با اشاره به سفر رئیسجمهور به چین، بیان کرد: یکی از اهداف مهم این سفر، عبور کریدور شرق به غرب از ایران و استان خراسان رضوی بود. حجم عظیمی از معادن شرق کشور از جمله سنگان میتواند به محور ارتباطی و اقتصادی تبدیل شوند و شرکتهای فعال در حوزه معدن باید با سرعت بیشتری سرمایهگذاری کنند. در حوزه حملونقل شهری نیز، اگرچه با اهتمام شهرداری مشهد در توسعه خطوط مترو وضعیتی بهتر از برخی استانها در خراسان رضوی داریم، اما با میزان تردد فعلی باید سریعتر شبکه را تکمیل کنیم.
وی گفت: برای حل مشکلات اساسی اقتصاد استان باید مفاهمه دقیق بین سازمان برنامه و بودجه، مدیران دستگاهها و بخش خصوصی شکل گیرد. به تدبیر استاندار خراسان رضوی، نشستهای مشترک استانداران محور شرق برگزار شده و تقاضا دارم نشستی نیز با استانداران محور شرق، نمایندگان و مدیران حوزه زیرساختها، آب و کشاورزی برگزار شود تا اولویتها مشخص و منابع محدود بهدرستی تخصیص یابد و گلوگاهها سریعتر رفع شود.