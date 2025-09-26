به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،این پوستر با هدف معرفی ظرفیت‌های متنوع گردشگری استان (سوم تا یازدهم مهرماه) رونمایی شده است.

پوستر طراحی‌شده با شعار «گردشگری و تحول پایدار» بر سه محور اصلی یعنی سفر مسئولانه، حمایت از جوامع محلی و حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی تأکید شده است.

استان کرمان با شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» به دنبال احیای جایگاه کردشگری و به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری ایران، دارای جاذبه‌های شاخصی همچون باغ شاهزاده ماهان، ارگ بم، کویر لوت، معماری تاریخی و صنایع‌دستی ارزشمند است.

در همین راستا، هفته گردشگری فرصتی برای معرفی این ظرفیت‌ها و برنامه‌ریزی در جهت توسعه پایدار گردشگری در استان فراهم کرده است.

این برنامه به‌منظور افزایش آگاهی عمومی، حمایت از سرمایه‌های محلی و توجه به گردشگری پایدار در دستور کار دستگاه‌های مرتبط با حوزه گردشگری قرار گرفته است.