همزمان با فرا رسیدن روز جهانی گردشگری با حضور استاندار کرمان؛ از پوستر روز جهانی و هفته گردشگری استان کرمان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،این پوستر با هدف معرفی ظرفیتهای متنوع گردشگری استان (سوم تا یازدهم مهرماه) رونمایی شده است.
پوستر طراحیشده با شعار «گردشگری و تحول پایدار» بر سه محور اصلی یعنی سفر مسئولانه، حمایت از جوامع محلی و حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی تأکید شده است.
استان کرمان با شعار «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» به دنبال احیای جایگاه کردشگری و به عنوان یکی از مقاصد مهم گردشگری ایران، دارای جاذبههای شاخصی همچون باغ شاهزاده ماهان، ارگ بم، کویر لوت، معماری تاریخی و صنایعدستی ارزشمند است.
در همین راستا، هفته گردشگری فرصتی برای معرفی این ظرفیتها و برنامهریزی در جهت توسعه پایدار گردشگری در استان فراهم کرده است.
این برنامه بهمنظور افزایش آگاهی عمومی، حمایت از سرمایههای محلی و توجه به گردشگری پایدار در دستور کار دستگاههای مرتبط با حوزه گردشگری قرار گرفته است.