به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به همت ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب و بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان و با حضور اقشار مختلف مردم و جمعی از مسؤلان و روحانیون یادواره ۴۵۳ شهید سر افراز تکاب برگزار شد

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: با افتخار در ایام هفته دفاع مقدس شاهد برگزاری یادواره‌های شهدا در سطوح مختلف در شهرستان تکاب هستیم.

کرامتی افزود: برگزاری یادواره‌های شهدا در سطح پایگاه‌های مقاومت، حوزه‌های مقاومت، هرشهید یک گنج، یادواره آبروی محله در حال برگزاریست تا آمادگی حاصل شود برای اجلاسیه نهایی ۴۵۳ شهید شهرستان تکاب

وی گفت: برگزاری این یادواره‌ها مقدمه‌ای است برای آمادگی بهتر جهت برگزاری کنگره ۱۲ هزار شهید سر افراز استان آذربایجان غربی که در آینده در ارومیه برگزار خواهد شد.

اقشار مختلف مردم نیز ضمن قدر شناسی از ایثار شهدا و خانواده‌های گرانقدرشان گفتند: شهدا با رفتنشان مسیر عزت و آزادگی و اقتدار را برای ما هموار کردند لذا وظیفه تک تک ماست تا با زنده نگهداشتن یاد و نام شهدا وظیفه خود را در قبال این آلاله‌های آسمانی ادا کنیم.

نوحه سرایی و سینه زنی در فراق شهدا برنامه پایانی این آیین معنوی بود.