به برکت انقلاب اسلامی، خون پاک شهدا و مجاهدت‌های رزمندگان جبهه مقاومت، اسلام ناب محمدی روز به روز در حال گسترش و جهانی شدن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در مسجد مهدیه همدان برگزار شد، با اشاره به اینکه شهادت تنها در راه رضای خداوند متعال معنی پیدا می‌کند، افزود: علت دشمنی استکبار جهانی با ایران اسلامی، ترویج تفکر مقاومت در سراسر جبهه مقاومت به ویژه غزه است.

حمیدرضا حاجی بابایی همچنین گفت: رژیم صهیونیستی تاکنون به هیچ کدام از اهداف خود در غزه دست نیافته و مردم شهادت طلب غزه با الگوگیری از نهضت سرخ عاشورا در برابر استکبار جهانی ایستاده است و موجب شده رژیم صهیونیستی روز به روز در بین ملت‌های آزاده جهان منفورتر شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: با حمایت ایران و ایستادگی حزب‌الله لبنان، طرح خلع سلاح حزب الله شکست خورد.