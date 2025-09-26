به مناسبت سالروز ورود بابرکت امام حسن عسکری (ع) به شهرگرگان مردم ولایت مدار این شهر از گلزار شهدا تا قدمگاه این حضرت را پیاده طی کردند.

سوم ربیع الثانی، گرگان میزبان یادگاری الهی است؛ سالروز ورود مبارک امام حسن عسکری(ع) به این دیار که به برکت طی الارض ایشان در سال ۲۵۵ قمری محقق شد.

این واقعه تاریخی که در منابع معتبر شیعه ثبت شده، نه تنها نشانگر ارادت دیرینه مردم این منطقه به اهل بیت(ع) است، بلکه هفته فرهنگی گرگان را از سوم تا هشتم این ماه، به فرصتی برای پاسداشت این میراث معنوی تبدیل کرده است.