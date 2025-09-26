به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد ، علی اصغر قلی پور گفت: کمیته امداد استان دارای ۵۷ مرکز نیکوکاری فعال بوده که در تمامی شهرستانها و در ۱۸ شهر استان فعالیت می کنند و شهرهای ممبی و دیشموک فعلا فاقد مرکز نیکوکاری هستند.

قلی پور تأکید کرد: محدوه فعالیت مراکز نیکوکاری در امور تامین معیشت نیازمندان، امور فرهنگی، اشتغال، بهداشت و درمان، تامین مسکن نیازمندان، تأمین جهیزیه، اکرام و محسنین و سایر مساعدتها است که با بیش از ۱۱۸ فعالیت به ارائه خدمات به نیازمندان می پردازند.

وی درخصوص بهره گیری از ظرفیت مؤسسات خیریه، گروههای جهادی و خیرین حقیقی و حقوقی در برگزاری پویش های مردمی، گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰ مؤسسه خیریه و گروه جهادی با کمیته امداد استان همکاری دارند.

قلی پور افزود: عملکرد هم افزایی کمیته امداد استان با مؤسسات خیریه و سایر تشکلهای مردمی در شش ماهه نخست سال جاری ۶۲۳ میلیون تومان بوده که خدمات ارائه شده اغلب در زمینه های کمک معیشت، جهیزیه، مسکن و فرهنگی بوده است.

مدیرکل کمیته امداد استان به تشکیل چهار مورد امداد محله در مناطق دوگانه یاسوج و مناطق محله سادات و لبنان در شهرستان گچساران اشاره و بیان کرد: اعضاء به صورت داوطلبانه با همکاری کمیته امداد و مراکز نیکوکاری در شناسایی و ارائه خدمات به نیازمندان، برگزاری برنامه های فرهنگی و مسابقات ورزشی و دیگر مطالبات مردمی فعالیت می کنند.

وی تصریح کرد: تعداد ۸۲ نفر از خیرین امداد محلات و مراکز نیکوکاری در قالب کاروان رهسپاران عصر ظهور در ایام اربعین امسال به کربلا اعزام شدند.

قلی پور تصریح کرد: تا پایان شهریور ماه امسال، خدماتی به ارزش ۶۴ میلیارد تومان از طریق مراکز نیکوکاری توسط خیرین و مردم نوع دوست کشورمان به نیازمندان استان کمک شده است که نسبت به تعهدات شش ماهه اول سال( ۲۴ میلیارد تومان ) به میزان ۱۶۵درصد رشد داشته است.

وی به برنامه های پیش رو درخصوص شبکه های نیکوکاری اشاره کرد و افزود: افزایش مجوز فعالیت مراکز نیکوکاری از ۵۷ مرکز به تعداد ۷۰ مرکز ، تقویت بازدید دوره ای از مراکز نیکوکاری و راهبری آنها، تحقق برنامه های کمی و کیفی از جمله آموزش های مستمر سامانه جدید مراکز نیکوکاری، تلاش جهت رفع موانع جذب کمکهای مردمی از جمله پیگیری و تلاش جهت تامین دستگاه کارتخوان، تخصیص کد ussd، تقویت تعامل و دیدار با مؤسسات خیریه و سایر تشکلهای مردمی، تقویت فعالیت خانه های امداد استان و افزایش درآمد مراکز نیکوکاری در استان از مهمترین هدف های پیش رو در این حوزه است.