استاندار آذربایجانغربی از روند مرمت و احیای مسجد جامع ارومیه بازدید و بر تسریع در تکمیل اقدامات لازم برای ثبت جهانی این بنای ارزشمند تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رضا رحمانی در جریان بازدید از بخشهای مختلف مسجد جامع ارومیه، با اشاره به اهمیت جایگاه فرهنگی و مذهبی این مسجد، گفت: مسجد جامع نماد هویت تاریخی ارومیه است و باید با جدیت، مرمت و احیای آن به بهترین شکل انجام گیرد.
مسجد جامع ارومیه هماکنون در فهرست آثار در مسیر ثبت جهانی قرار دارد و تکمیل مراحل اجرایی و رفع موانع حریم منظری و فضایی، میتواند زمینهساز ثبت آن در فهرست میراث جهانی یونسکو باشد و در صورت تحقق این امر، شهر ارومیه نیز به جمع شهرهای جهانی یونسکو خواهد پیوست.
مسجد جامع که در قلب بافت تاریخی شهر ارومیه واقع شده، از بناهای شاخص معماری اسلامی ایران بهشمار میرود و مرمت آن با تأمین اعتبارات و همکاری دستگاههای اجرایی ادامه داشته و تلاش میشود که این مجموعه تاریخی، پس از تکمیل مراحل ساماندهی، بهعنوان یکی از مهمترین جاذبههای فرهنگی کشور معرفی شود.