به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حجت الاسلام علی دیّانی، مدیرعامل بنیاد امور خیریه راهبردی آلاء در این گردهمایی پیرامون طرح طوبی که هدفش استفاده حداکثری از ظرفیت هیئت های مذهبی است، گفت: استفاده از ظرفیت هیئت ها و سوق دادن آنها به سمت کارهای خیرو عام المنفعه، اداره هیئت ها و خیریه ها به شکل علمی و با استفاده از تجهیزات، امکانات و علوم روز و همچنین بها دادن به کودکان و نهادینه کردن این اقدامات از کودکی مد نظر است.