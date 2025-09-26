به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد با تشریح ابعاد مختلف دفاع مقدس به عنوان گنجینه‌ای تمام‌نشدنی برای انقلاب اسلامی، این دوران را عاملی کلیدی در شکل‌گیری اتحاد ملی، تثبیت نهادهای انقلابی و زمینه‌ساز ظهور جبهه مقاومت در جهان اسلام عنوان کرد.

سردار مصطفی مثنوی، عصر روز پنجشنبه سوم مهرماه در نشست هم‌اندیشی جهاد تبیین که در حسینیه ثارالله سپاه دهدشت برگزار شد، با اشاره به تقارن هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی، بر لزوم توجه به تاریخ انقلاب و جنگ تحمیلی تأکید کرد.

وی، دوران دفاع مقدس را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: با وجود اینکه در دو سال اول انقلاب، شاهد درگیری‌های خیابانی، بمب‌گذاری‌ها و ترورهای گسترده‌ای بودیم که منجر به شهادت ۱۷ هزار تن شد، اما با آغاز جنگ تحمیلی، این اتحاد مقدس شکل گرفته بود، حتی در شرایط سخت جنگ ۱۲ روزه، جلسات سران قوا نیز مورد حمله دشمن قرار گرفت.

وی افزود: دشمن با استفاده از جنگ سایبری و اطلاعاتی، قصد ترور همه مسئولان نظام را داشت اما در دل دفاع مقدس، شاهد شکل‌گیری نهادهایی همچون سپاه و بسیج بودیم که به تثبیت و رشد انقلاب کمک کردند.

فرمانده سپاه فتح، با اشاره به اختلافات قومی و سیاسی در اوایل انقلاب، بیان کرد: دشمن تلاش کرد با تحریک اقوام مختلف، اتحاد ملی را بشکند اما دفاع مقدس باعث شد تا اختلافات کنار گذاشته شود و شیعه و سنی، در کنار هم برای دفاع از کشور بجنگند.

سردار مثنوی، با بیان اینکه در دوران جنگ، با وجود تنگناهای اقتصادی، معیشتی و تحریم‌ها، مردم با عدالت و برابری زندگی می‌کردند، گفت: این اتحاد مقدس، دشمن را وادار به دشمنی می‌کرد؛ در بعد معنوی نیز، شاهد حضور جوانان کم سن و سال در جبهه‌ها بودیم که با وجود شرایط سخت زندگی، با ایثارگری و شهادت، به عمق دفاع مقدس افزودند.

وی افزود: امروز، جبهه مقاومت، ثمره دفاع مقدس است و وحدت بین شیعه و سنی در داخل و خارج از کشور و گفتمان انقلاب اسلامی، حاصل همین ایستادگی و مقاومت است که نه تنها در بلاد اسلامی، بلکه در سراسر جهان گسترش یافته است.



