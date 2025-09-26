به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، معاون بهره‌برداری شرکت ورق‌خودرو چهارمحال و بختیاری گفت: برای اولین بار کلاف فول‌هارد با عرض ۱۰۰۰ میلی‌متر و ضخامت خروجی ۰/۲۶ میلی‌متر را در خط نورد یک این شرکت تولید شد.

بهزاد بهادرانی افزود: دستیابی به توانایی تولید ورق‌های فولادی با ضخامت‌های پائین یکی از شاخصه‌های مهم شرکت‌های برخوردار از تکنولوژی برتر و نیرو‌های مجرب و متخصص در حوزه صنعت فولاد و ورود به بازار‌های جدید است.