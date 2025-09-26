پخش زنده
ملیپوش پاراشنای ایران در ماده ۱۰۰ متر آزاد رقابتهای قهرمانی جهان در مصاف با حریفانش یازدهم شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای پاراشنای قهرمانی جهان در سنگاپور در حال برگزاری است و امروز سینا ضیغمینژاد، ملیپوش پاراشنای ایران، در ماده ۱۰۰ متر آزاد کلاس S۱۰ با زمان ۵۶ ثانیه و ۴۲ صدم ثانیه در جایگاه یازدهم مرحله مقدماتی ایستاد و از ادامه مسابقات بازماند.
همچنین ابوالفضل ظریفپور، دیگر ملیپوش پاراشنای ایران، در مسابقات قهرمانی جهان در ماده ۱۰۰ متر آزاد کلاس S۹ با زمان ۵۷ ثانیه و ۹۳ صدم ثانیه در جایگاه یازدهم مرحله مقدماتی قرار گرفت و حذف شد.
ابوالفضل ظریفپور فردا (شنبه، پنجم مهرماه) در ماده ۵۰ متر آزاد کلاس S۹ به مصاف حریفانش میرود.