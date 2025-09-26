نیروهای شرکت توزیع برق مازندران با همکاری نهادهای امنیتی و نظارتی، در یک روز، ۱۳۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز در شهرستان ساری کشف و ضبط کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر امور برق شمال ساری، از کشف ۱۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در دو مکان جداگانه خبر داد و گفت: از این تعداد، ۸۳ دستگاه در یک واحد مسکونی و ۱۷ دستگاه در مکانی دیگر شناسایی و جمع‌آوری شدند.

اصغری با اشاره به اجرای طرح مقابله با استخراج غیرقانونی رمزارزها، در مناطق مختلف استان و شهرستان افزود: متخلفان به مراجع قضایی معرفی شدند.

همچنین، زمانی، مدیر امور برق جنوب ساری، از کشف و ضبط ۳۲ دستگاه ماینر غیرمجاز از یک واحد مسکونی در این شهر خبر داد.

توان مصرفی هر دستگاه ماینر به طور میانگین، سه و نیم کیلووات است که به دلیل اتصال ۲۴ ساعته به برق، هر ماینر معادل ۱۲ خانوار در شبانه روز برق مصرف می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد فعالیت ماینرهای غیرمجاز، سالانه بیش از ۲میلیارد دلار زیان اقتصادی برای کشور به همراه دارد.