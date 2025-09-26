پخش زنده
فاز نخست بوستان شهدای گمنام ماهان و بلوار شورا به طول دو کیلومتر با حضور استاندار کرمان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این آیین، فاز نخست بوستان شهدای گمنام ماهان با مساحت یک هکتار و اعتباری بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال افتتاح شد. این مجموعه بهعنوان یک فضای سبز عمومی، دارای امکانات تفریحی و تفرجگاهی است و به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ماهان کمک خواهد کرد.
همچنین با حضور استاندار کرمان، بلوار شورا به طول دو کیلومتر و با ۴۰ هزار مترمربع آسفالتریزی و اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسید.
این مسیر ارتباطی، کمربندی شرقی ماهان را به کمربندی غربی بهطور مستقیم متصل کرده و نقش مؤثری در تسهیل ترافیک و دسترسیهای شهری خواهد داشت