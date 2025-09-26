پخش زنده
امروز: -
شاخص کیفیت هوای کلانشهر مشهد امروز با افزایش حجم آلایندهها در شرایط «ناسالم» قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۰۳ نشانگر هوای «ناسالم» است و شاخص هوای این کلانشهر در یک تا ۲ ساعت گذشته با عدد ۱۱۵ نیز نشاندهنده ناسالم بودن هواست.
محمودی با بیان اینکه کیفیت هوای ۹ منطقه مشهد در شرایط «ناسالم» برای افراد حساس است، بیان کرد: کیفیت هوا در سایر ۱۴ منطقه دارای ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شرایط «سالم» قرار دارد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: در روزهای دارای هوای «سالم و پاک» به شهروندان توصیه میشود پیادهروی را با هدف حفظ سلامت خود از یاد نبرند، اما در روزهای آلوده باید از تردد در سطح شهر و مناطق آلوده دوری کنند.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ای. کیو. آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰ای. کیو. آی نشانگر وضعیت «سالم» است.
همچنین قرار گرفتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب میشود.
قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.