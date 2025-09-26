به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و در راستای تجلیل از مقام شهیدان، تعدادی از مسوولان این شهرستان با حضور در منزل خانواده‌های ۲۲ شهید دوران دفاع مقدس با آنان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

علی گله‌دارنیا با بیان اینکه این دیدار‌ها فرصتی است برای تجدید میثاق با شهدا و قدردانی از خانواده‌های آنان افزود: در پایان از خانواده‌های شهدا، با اهدای لوح تقدیر و هدایایی معنوی تجلیل به عمل آمد.

شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.