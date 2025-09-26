

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، لطفی در گفتگو با خبرنگار صدا وسیمای استان با اشاره به اینکه تا اوایل هفته آینده شرایط جوی نسبتا پایدار و یکنواخت خواهد بود گفت: دمای از امروز تا یکشنبه روند افزایشی خواهد داشت.

وی افزود: ایستگاه هواشناسی سربیشه با کمینه ۷ درجه سلسیوس سردترین و ایستگاه دهسلم دیروز با بیشینه ۳۹ درجه سلسیوس گرمترین بوده است.

کارشناس هواشناسی گفت: تغییرات دمایی بیرجند نیز بین ۱۲ و ۳۰ درجه سلسیوس بوده است.