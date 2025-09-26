به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان گفت: این طرح‌ها شامل شهرک‌های تخصصی پتروشیمی شهرضا، فرآوری عناصر معدنی نایین، نساجی کاشان، پیش ساز‌های دارویی در تیران، کیف، کفش و پوشاک در دولت آباد، ساخت طلا و جواهرات و شهرک تخصصی تبدیلات گازی (شیمی پارک) است.

محمدجواد بگی افزود: تحقق این طرح‌های پیشران، جهش اقتصادی چشمگیری را برای استان اصفهان به دنبال خواهد داشت.

وی با تاکید بر اینکه بخش مهمی از تولیدات این طرح شامل پیش‌ساز داروها، مواد اولیه صنایع دارویی، حلال‌های آلی و مواد شیمی معدنی خواهد بود افزود: با راه‌اندازی این مجموعه‌ها در اصفهان به عنوان قطب صنعت، دانش و فناوری کشور، فرصت‌های شغلی گسترده‌ای برای دانش آموختگان رشته‌های شیمی فراهم خواهد شد.

بگی اضافه کرد: برخلاف شهرک‌های صنعتی که حدود ۸۰ درصد نیروی کار آنها کارگران ساده هستند، در شهرک‌های تخصصی از جمله «شیمی پارک» حدود ۷۰ درصد نیروی انسانی نیرو‌های نخبه بوده که در بخش‌های مختلف از جمله تولید، تحقیق و توسعه و بازرگانی فعال می‌شوند.

۸۰ شهرک صنعتی مصوب در اصفهان وجود دارد که از این تعداد ۷۵ شهرک عملیاتی شده و در حال واگذاری است.

تاکنون ۵۰ درصد از شهرک‌های صنعتی استان به ظرفیت نهایی خود رسیده که بیش از ۱۷۰ هزار نفر در آنها فعال و مشغول کار هستند.

اصفهان بیش از ۹ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۲۶۳ هزار نفر و حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال دارد.