اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی با اولویت شهرستان‌های کمتر توسعه یافته، سرباز مربی جذب می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فراخوان جذب سرباز مربی در اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی صادر شد.

اولویت جذب با دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و دکتراست.

محل اعزام: همه شهرستان‌ها به جز اراک با اولویت شهرستان‌های کمتر توسعه یافته.

زمان اعزام: سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۴ (دی، بهمن، اسفند).

مقطع تحصیلی: فقط مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری.

رشته‌های مورد نیاز:

برق و الکترونیک (همه‌ی گرایش ها)، مکانیک (همه‌ی گرایش ها)، رایانه و عمران.

شرایط متقاضی:

· دارا بودن حداقل معافیت تحصیلی تا پایان سال جاری؛

· آمادگی برای اعزام به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته استان؛

· تکمیل و ارائه کلیه مدارک مورد نیاز.

مدارک لازم:

· تصویر شناسنامه (تمام صفحات)

· تصویر کارت ملی (پشت و رو)

· آخرین مدرک تحصیلی

· مستندات وضعیت تاهل، بسیج و ایثارگری (در صورت وجود)

· تکمیل فرم‌های درخواست امریه، گزینش و مصاحبه

مهلت تحویل مدارک: ۱۴۰۴/۰۷/۱۳

نشانی: اراک، انتهای خیابان قائم‌مقام، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی، طبقه دوم، اداره امور عمومی.

شماره تماس: ۰۸۶۳۲۲۶۹۰۰۱ داخلی ۴۳۲

پذیرش نهایی منوط به تأیید مراجع ذی‌صلاح و قبولی در مصاحبه تخصصی است.