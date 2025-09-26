ادارهکل آموزش فنی و حرفهای استان مرکزی با اولویت شهرستانهای کمتر توسعه یافته، سرباز مربی جذب میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فراخوان جذب سرباز مربی در اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان مرکزی صادر شد.
اولویت جذب با دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و دکتراست.
محل اعزام: همه شهرستانها به جز اراک با اولویت شهرستانهای کمتر توسعه یافته.
زمان اعزام: سهماهه چهارم سال ۱۴۰۴ (دی، بهمن، اسفند).
مقطع تحصیلی: فقط مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری.
رشتههای مورد نیاز:
برق و الکترونیک (همهی گرایش ها)، مکانیک (همهی گرایش ها)، رایانه و عمران.
شرایط متقاضی:
· دارا بودن حداقل معافیت تحصیلی تا پایان سال جاری؛
· آمادگی برای اعزام به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته استان؛
· تکمیل و ارائه کلیه مدارک مورد نیاز.
مدارک لازم:
· تصویر شناسنامه (تمام صفحات)
· تصویر کارت ملی (پشت و رو)
· آخرین مدرک تحصیلی
· مستندات وضعیت تاهل، بسیج و ایثارگری (در صورت وجود)
· تکمیل فرمهای درخواست امریه، گزینش و مصاحبه
مهلت تحویل مدارک: ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
نشانی: اراک، انتهای خیابان قائممقام، اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان مرکزی، طبقه دوم، اداره امور عمومی.
شماره تماس: ۰۸۶۳۲۲۶۹۰۰۱ داخلی ۴۳۲
پذیرش نهایی منوط به تأیید مراجع ذیصلاح و قبولی در مصاحبه تخصصی است.