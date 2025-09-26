به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۰ صبح روز جمعه چهارم مهر با میانگین ۱۱۱ AQI برای چهارمین روز پیاپی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر امروز در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۲۳، بزرگراه خرازی ۱۲۷، دانشگاه صنعتی ۱۳۰، خیابان رهنان ۱۲۱، خیابان زینبیه ۱۳۱، خیابان فرشادی ۱۱۲، خیابان فیض ۱۱۸، خیابان میرزا طاهر ۱۲۰ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

شاخص هوای اصفهان در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۸۷ سپاهان‌شهر ۸۹، بولوار کاوه ۹۹، کردآباد ۹۷ و خیابان هزار جریب ۹۱ AQI در وضعیت قابل قبول است.

امروز همچنین هوای خمینی‌شهر، زرین‌شهر و قهجاورستان در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.