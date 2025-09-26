پخش زنده
مسئول بسیج جامعه پزشکی لرستان گفت: بیمارستان صحرایی از دوم تا چهارم مهرماه در معمولان برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، اسماعیل پارسا گفت: بههمت سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه لرستان و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان صحرایی از دوم تا چهارم مهرماه در منطقه وره زرد چولهول معمولان برپا شده است.
وی افزود: در این مدت بیماران توسط پزشکان متخصص و دندانپزشکان به صورت رایگان ویزیت شدند و عملهای تخصصی نیز توسط جراحان متخصص در بیمارستان صحرایی چولهول انجام میشود.
مسئول بسیج جامعه پزشکی لرستان عنوان کرد: پزشکان متخصص در ۲۰ رشته تخصصی شامل قلب و عروق، زنان و زایمان، ارولوژی، داخلی، جراحی، کودکان، اعصاب و روان، روانشناسی، مغز و اعصاب، دندانپزشکی و تیمهای بهداشتی به مدت دو روز به مردم خدمات رسانی میکنند.
پارسا بیان کرد: در این مدت حدود ۱۵۰۰ نفر از مردم محروم منطقه توسط پزشکان ویزیت شدند و ۷۰۰ نفر نیز از خدمات دندانپزشکی بهرهمند شدند.
وی گفت: دو تیم جراحی از بسیجیان دانشگاه علوم پزشکی لرستان در روز جمعه در این بیمارستان مستقر شده و اعمال جراحی را انجام میدهند.