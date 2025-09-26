پیادهروی خانوادگی، بستری برای تأمین نشاط اجتماعی است
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ورزشهای همگانی با کمترین هزینه، بیشترین تأثیر را در ارتقای سلامت جسمی، روحی و اجتماعی افراد جامعه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد
، یداله رحمانی صبح جمعه در دوازدهمین دوره پیادهروی خانوادگی در یاسوج که به صورت زنده از برنامه صبح و نشاط شبکه سوم سیما پخش شد، با تبریک هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: برنامههای پیادهروی خانوادگی که به صورت مستمر و منظم برگزار میشود، در راستای تأمین نشاط اجتماعی، همدلی و همراهی مردم برنامهریزی شده است.
وی با بیان اینکه امروز شاهد دوازدهمین دوره از این برنامه بودیم، افزود: مردم استان استقبال بسیار خوب و گرمی از این رویداد داشتند و شاهد حضور چشمگیر تمامی اقشار جامعه بودیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تقدیر از حضور خلیلی، رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی، در این مراسم پیادهروی، تصریح کرد: از همراهی مستمر و ارزشمند مردم استان در این برنامهها سپاسگزارم، همراهی آنها به گونهای است که هر دوره از این رویداد، پرشورتر از دورههای قبلی برگزار میشود.
رحمانی با اشاره به حضور مستمر خود در این برنامهها تاکید کرد: امروز از آغاز مراسم، مسیر پیادهروی از گلزار شهدا تا پارک ولایت یاسوج را در کنار مردم پیمودم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه نیازمند حمایت در سطح ملی هستیم، تصریح کرد: استعدادها و ظرفیت زیادی در ورزش داریم و برنامهریزیهای داخلی خود را با حداکثر توان پیش میبریم، اما برای شکوفایی کامل این استعدادها، نیازمند حمایتهای بیشتر در سطح ملی خصوصاً فدراسیونهای مختلف، وزیر ورزش و جوانان هستیم تا با این حمایتها بتوانیم این پتانسیلها را به بالندگی برسانیم.
رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره زیرساختهای ورزشی افزود: از لحاظ زیرساختهای ورزشی نیز ظرفیتهای نسبتاً خوبی داریم، اما متأسفانه در گذشته نگهداری مطلوبی از برخی از آنها صورت نگرفته است. هماکنون موضوع مولدسازی، شامل مرمت و نوسازی اماکن موجود و همچنین احداث فضاهای جدید، در دستور کار جدی قرار گرفته و امیدواریم وزارت ورزش و جوانان و فدراسیونها در این زمینه نیز از استان حمایت کنند.
رحمانی در خاتمه با اشاره به فرصتهای سرمایهگذاری، اظهار داشت: این استان در حوزههای نفت، گاز، صنعت، کشاورزی، گردشگری، گیاهان دارویی، شیلات و معادن «از جمله معادن با ارزش مانند بوکسیت» دارای پتانسیلهای بسیار بالایی است، از همه سرمایهگذاران داخلی و خارجی دعوت میکنم تا به استان ما بیایند. ما فرش قرمز را به زیر پای سرمایهگذاران واقعی پهن میکنیم و دست آنان را به گرمی میفشاریم تا در مسیر پیشرفت، آبادانی و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد، گامهای بلند و مؤثری برداشته شود.