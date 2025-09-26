به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،شهردار گوگد گفت: ساخت خیابان حافظ به طول ۸۰۰ و عرض ۱۶ متر علاوه بر تسهیل عبور و مرور شهری، نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی شهر گوگد دارد.

حسین علیمحمدی افزود: ۴۵۰ میلیارد ریال برای آزاد سازی و ۱۰۰ میلیارد ریال دیگر برای عملیات عمرانی این خیابان هزینه شده است.

وی افزود: اجرای گام دوم این طرح که به طول یک کیلومتر است، آغاز شده و در مرحله آزاد سازی املاک و زمین هایی که در مسیر این خیابان واقع شده اند، قرار دارد.

علیمحمدی با بیان اینکه اعتبار مورد نیاز در مرحله دوم ۸۰۰ میلیارد ریال است پیش بینی کرد از این مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال برای آزادسازی و ۲۰۰ میلیارد ریال نیز برای انجام عملیات عمرانی هزینه شود.

شهرستان گلپایگان شامل سه شهر گلپایگان، گوگد، گلشهر و همچنین ۵۲ روستا می باشد که در ۱۷۵ کیلومتری غرب اصفهان قرار دارد.