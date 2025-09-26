به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ پیکر مرحومه حاجیه خانم خاور کاوه مادر شهید والامقام غلامرضا میر در گلزار شهدای امامزاده زاده ابراهیم (ع) روستای النگ شهرستان کردکوی تشییع و به خاک سپرده شد.

شهید والامقام غلامرضا میر که در دوران دفاع مقدس جان خود را در راه میهن تقدیم کرد، یاد و نامش همیشه در قلب مردم این منطقه زنده خواهد ماند.

شهید غلامرضا میر یکم فروردين ۱۳۴۰ ، در شهرستان كردكوي به دنيا آمد. پدرش محمدحسين و مادرش خاور نام داشت. تا پايان دوره متوسطه در رشته انساني درس خواند و ديپلم گرفت و به عنوان سرباز ارتش در جبهه حضور يافت. هجدهم شهريور ۱۳۶۱ ، با سمت تكتيرانداز در بانه هنگام درگيري با گرو ه هاي ضدانقلاب به شهادت رسيد. مزار او در گلزار شهداي امامزاده ابراهيم روستاي النگ قرار دارد.