پخش زنده
امروز: -
کیفیت هوای پایتخت صبح امروز جمعه ۴ مهر در شرایط سالم قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، میانگین کیفیت هوا با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون ۷۸ و در وضع قابل قبول است.
میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۹۵ و در شرایط قابل قبول قرار داشت.
از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت، ۶ روز در وضع پاک، ۱۰۵ روز قابل قبول، ۶۶ روز ناسالم برای گروههای حساس، ۷ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به شش دسته اصلی تقسیمبندی میشود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروههای حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.