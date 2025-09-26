به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،در متن این پیام آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای رضا شهلایی کوهنورد پرافتخار کرمانشاهی صعود غرورآفرین جنابعالی به قله‌ی ۸٬۱۶۳ متری ماناسلو در هیمالیا، بار دیگر نام کرمانشاه را در عرصه ورزش جهانی مطرح ساخت و عزم و اراده جوانان این دیار را به زیبایی یادآوری کرد.

این موفقیت باارزش که در ادامه‌ فتوحات پیشین شما بر هشت قله بالای ۸ هزار متری دنیا از جمله اورست و کی۲ رقم خورد، جلوه‌ای درخشان از اراده، همت بلند و شایستگی جوانان این دیار و مایه مباهات مردم استان کرمانشاه است. اینجانب ضمن قدردانی از تلاش‌های ارزشمندتان، این موفقیت افتخارآمیز را به شما، خانواده محترم، جامعه ورزشی و کوهنوردی و تمامی هم‌استانی‌های عزیز تبریک گفته و از خداوند متعال دوام سلامتی و فتح قله‌های بلند زندگی را برایتان مسألت دارم.

منوچهر حبیبی

استاندار کرمانشاه