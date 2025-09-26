به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،در این گردهمایی فرهنگی که با استقبال اهالی ادب و هنر منطقه همراه بود، شاعران برجسته به قرائت تازه‌ترین سروده‌های خود پرداختند و جمعی از هنرمندان نیز با اجرای برنامه‌های متنوع هنری بر غنای این محفل افزودند.

برگزارکنندگان این محفل هدف از اجرای چنین برنامه‌هایی را ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی، حمایت از استعداد‌های ادبی جوان و پاسداشت میراث فرهنگی منطقه مهردشت عنوان کردند.

کاروانسرای هسنیجه که از آثار تاریخی و ارزشمند منطقه به شمار می‌رود، میزبان این رویداد فرهنگی شد تا بار دیگر پیوندی میان میراث کهن و هنر معاصر رقم بخورد.

هسنیجه روستایی است در بخش مهر دشت از توابع نجف آباد. قدمت روستا براساس سنگ نوشته‌های قبرستان قدیمی روستا بالغ بر ۱۰۰۰ سال است.