

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان دور مقدماتی پریماه امیری با ۵۷۳ امتیاز به عنوان نفر چهارم و فاطمه شکاری با امتیاز ۵۶۷ به عنوان نفر هشتم راهی فینال شدند. در فینال تیراندازان روسیه و هند در رده اول و دوم ایستادند و فاطمه شکاری به مدال برنز رسید. پریماه امیری، دیگر نماینده کشورمان در فینال در جایگاه چهارم ایستاد.

فاطمه السادات حسینی با ۵۶۶ امتیاز و زینب شکاری با ۵۵۱ امتیاز به ترتیب در رده‌های دوازدهم و هفدهم قرار گرفتند.



در پایان دور مقدماتی بخش پسران، حسین گوهری با امتیاز ۵۷۲ به‌عنوان نفر ششم راهی فینال شد و محمدرضا احمدی با ۵۶۹ امتیاز در رده نهم ایستاد. امیرمهدی کرمی و پارسا قربانی نیز به ترتیب با ۵۶۸ و ۵۶۵ در رده‌های سیزدهم و پانزدهم قرار گرفتند.

هدایت تیم تپانچه کشورمان را علی کلاتی بر عهده دارد.