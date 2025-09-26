به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران که به مازندران سفر کرده است با همراهی دکتر کهن‌سال مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران و دکتر بابایی نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در شهرستان ساری با مادر بزرگوار، شجاع و صبور شهید مدافع حرم محمود رادمهر دیدار کرد.

اوحدی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهید مدافع حرم محمود رادمهر، صحبت‌های این مادر گرامی را نشان از شجاعت وی دانست که چنین فرزندی پاک تربیت و تقدیم اسلام و انقلاب و آل‌الله کرد.

شهید محمود رادمهر متولد سوم آذر ۱۳۵۹ و در ۱۶ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ در خان طومان سوریه در دفاع از حرم آل‌الله به درجه رفیع شهادت نائل شد.